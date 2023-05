Teatrino dei Fondi secondo in Italia per l'innovazione, si festeggia per i 30 anni

Dalle graduatorie del Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo, ex FUS del Ministero della Cultura, emanate pochi giorni fa, Teatrino dei Fondi è risultato primo in Toscana e secondo in Italia tra le Imprese di Produzione di teatro d'innovazione nell’ambito del Teatro per l’infanzia e per la gioventù. L’ottimo punteggio di 66,34 è stato ottenuto sulla base delle attività svolte nel 2022 e si configura come un ottimo viatico per affrontare le celebrazioni per i 30 anni di attività dell'associazione, fondata a novembre 1993.

Scalare la graduatoria italiana, dall'undicesima alla seconda posizione, nonostante più di due anni di pandemia, è ancor più meritevole ed è frutto della capacità del Teatrino dei Fondi di essere una struttura dinamica e al contempo articolata.

Il traguardo si inserisce nel percorso di crescita in Toscana, così come su tutto il territorio nazionale, del Teatrino dei Fondi, una realtà, inclusiva e attenta alla fragilità, che produce spettacoli, gestisce gli spazi, progetta percorsi educativi, formazione del pubblico, organizza rassegne e festival e persegue tra gli obiettivi la promozione della cultura teatrale, italiana e internazionale, con il marchio editoriale Titivillus Mostre Editoria, per il quale ha ottenuto il Premio Speciale Ubu 2016, Premio della Critica 2012. Il Teatrino coniuga il radicamento sul territorio regionale alla capacità di dialogare e costruire progettualità su tutto il territorio nazionale e attualmente abita il Teatro Quaranthana di San Miniato, il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio (dal 2014) e il Teatro degli Astrusi di Montalcino e il piccolo Teatro della Grancia di Montisi (dal 2020).

Afferma il direttore artistico Enrico Falaschi: “La collocazione da parte della Direzione generale dello Spettacolo dal Vivo in una posizione così preminente rappresenta un importante riconoscimento del percorso artistico e gestionale, intrapreso oramai da tanti anni, dal Teatrino dei Fondi. Questo riconoscimento premia la qualità e il costante impegno profuso da tutto lo staff dell'associazione, senza il quale non sarebbe stato certamente possibile concretizzare i tanti progetti realizzati, che hanno contribuito a fare del Teatrino dei Fondi la seconda impresa di produzione di teatro di innovazione per l’infanzia e per la gioventù, in Italia e la prima della Toscana. Un traguardo che per noi è anche un nuovo punto di partenza, forti della consapevolezza di essere sulla strada giusta per creare qualcosa di importante e che le nuove generazioni costituiscono dei destinatari fondamentali per il presente ed il futuro del nostro paese.”

“Il Teatrino dei Fondi si conferma quella realtà viva e di grande qualità, che sul territorio di San Miniato sta facendo molto bene da tanti anni, sia nella gestione del Teatro Comunale Quaranthana, sia in tutta la progettualità che riguarda l’infanzia e la gioventù – dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Questo splendido gruppo si merita di ricoprire il posto di seconda impresa di produzione di teatro di innovazione per l’infanzia e per la gioventù, in Italia e quello di prima in Toscana, per ciò che ha fatto e ciò che sta facendo. Ringrazio Enrico Falaschi e tutti i componenti di questa associazione e mi congratulo con loro per un successo più che meritato”.

Dichiara il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli: "Siamo veramente orgogliosi che una realtà culturale dal grande dinamismo e che si è sempre caratterizzata per le sue capacità innovative come il Teatrino dei Fondi, gestore del Nuovo Cinema Teatro Pacini di Fucecchio fin dalla sua riapertura, sia stata premiata a livello nazionale per i propri progetti rivolti ai ragazzi e ai bambini. Il Teatrino dei Fondi, con le proprie competenze e i propri progetti, ha portato all'interno del Teatro Pacini, e quindi nel cuore della nostra città, un percorso culturale e educativo di primissimo livello, come dimostra anche questo riconoscimento. Complimenti al direttore Enrico Falaschi e tutti coloro che a vario titolo lavorano nel Teatrino dei Fondi”.

“L’esperienza del Teatrino dei Fondi nel Comune di Montalcino - dichiara l’assessore alla Cultura di Montalcino, Maddalena Sanfilippo - risulta molto efficace per la formazione e l’avvicinamento al teatro delle nuove generazioni; i laboratori rivolti ai bambini e ai ragazzi delle scuole dalla primaria fino agli istituti superiori sono partecipati e producono a fine programma spettacoli di qualità che dimostrano l’apprendimento conseguito dagli studenti; i laboratori per ì bambini animano i pomeriggi del Teatro degli Astrusi di Montalcino e del Teatrino dei Fondi di Montisi e gli spettacoli per le famiglie della domenica, spesso riadattamenti di famose opere teatrali o letterarie per l’infanzia, divertono i più piccini e fanno riflettere i più grandi.

Non ci meraviglia dunque (e ne siamo anche un po’ orgogliosi) che il Teatrino dei Fondi, diretto da Enrico Falaschi, abbia ottenuto questo importante riconoscimento, complimenti sinceri a voi!”

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa