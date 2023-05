Tramvia, comincia lo spostamento del cantiere al centro di viale Lavagnini

Procedono i lavori per la realizzazione della tramvia Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco. Da stasera alle 21 è programma lo spostamento al centro viale del cantiere per la realizzazione della sede tranviaria. Si tratta dell’ultimo tratto dove ancora sono presenti le corsie su entrambi i lati dell’area interessata dai lavori, ovvero tra via Poliziano e via Leone X in direzione Fortezza. Le operazioni sono previste per due notti consecutive e consistono nello spostamento le recinzioni di cantiere a centro viale come già avvenuto nei tratti precedenti. Per quanto riguarda la viabilità saranno sempre due le corsie in direzione di viale Strozzi ma entrambe lato edifici come già nei tratti precedenti del viale.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Firenze