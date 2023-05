Tutta l'arte della Mostra del Chianti 2023 a Montespertoli

La Mostra del Chianti è alle porte ed è pronta a stupire ed emozionare gli appassionati del vino Chianti. Offre un'occasione unica per scoprire la bellezza del paesaggio toscano e per immergersi in un'esperienza multisensoriale che combina arte, storia e tradizione enologica. La “festa del vino” offre ai visitatori quattro diverse mostre d’arte realizzate da artisti locali.



I visitatori avranno l'opportunità di ammirare le opere nate dai laboratori della maestra d’arte Rita Pedullà tenutisi al Centro Culturale all'interno del progetto "L'Officina delle Idee". Giovedì 25 maggio, alle ore 18:00 presso il Centro Culturale “Le Corti” sarà inaugurata la prima mostra "L'arte dei bambini", dedicata ai lavori creati dai bambini allievi del corso di pittura. Martedì 30 maggio, sempre al Centro Culturale alle ore 18:00, sarà inaugurata la mostra "Segni, sogni e colori" dedicata alle opere realizzate dalle donne allieve del corso di pittura.



Sempre al Centro Culturale sarà inaugurata la mostra "La Voce delle Cose", una mostra dove le persone anziane residenti nelle RSA si raccontano nell'incontro con gli oggetti della vita quotidiana. L'allestimento è frutto di un laboratorio itinerante nel territorio dell'Empolese Valdelsa che ha proposto ai residenti delle RSA l'osservazione di oggetti di vita quotidiana, prestati per l'occasione dal Museo del Vetro di Empoli e dal Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino. L'incontro con gli oggetti esposti, con la complicità di specifiche domande, sono state la scintilla per stimolare i partecipanti a raccontarsi e a condividere momenti del loro percorso. La mostra sarà inaugurata sabato 27 maggio alle ore 16:00.



Al LOFT19 sarà possibile scoprire la collettiva fotografica dal titolo “Evanegensis. Un neologismo che viene dall'unione di Evaniniscensis e Gensis: gente evanescente”. Da un’idea di Guido Cozzi, il Circolo Fotografico Fermoimmagine esplora la possibilità di realizzare ritratti effimeri, in cui il fattore tempo (uno dei tre parametri su cui si basa la tecnica fotografica) gioca un ruolo importante e rende evidente la caducità dell’esistenza. Lo fa usando tutte le potenzialità della fotografia, incrociando idee e procedure inusuali, in produzione e in post-produzione, giocando con la materia, con il calcolo, ma soprattutto con una visione fuori dagli schemi del concetto di ritratto. La mostra è visitabile da sabato 27 maggio, dalle ore 21:30. Domenica 28 maggio, alle ore 16:30, è in programma l’inaugurazione con il Sindaco Mugnaini e a seguire, alle ore 18:00, il LOFT19 aprirà le porte all'anteprima di MoMu 2023 con il concerto dei Bononia Grass. La mostra, oltre alle aperture quotidiane in presenza, sarà visibile tutto i giorni tramite luci temporizzate.



Per ulteriori informazioni sulla Mostra del Chianti si prega di visitare il sito web ufficiale all'indirizzo www.mostradelchianti.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa