Valori e ideologie del terzo millennio, a Empoli il convegno di Auser

"Valori, idee e ideologie per il terzo millennio": è questo il titolo di un convegno, organizzato dall’Auser Verde-Argento di Empoli, con il patrocinio del Comune di Empoli, che si terrà venerdì 26 maggio, a partire dalle 16 nell’Auditorium di Palazzo Pretorio in piazza Farinata degli Uberti. Si discuterà di quali valori occorrono alla politica e alla società civile, per affrontare il futuro più immediato, in un quadro di radicale trasformazione della società produttiva da industriale a digitale. A fare gli onori di casa e a moderare gli interventi, sarà il sociologo Donato Petrizzo, ideatore del convegno al quale parteciperanno: il professor Paolo Capezzone, già docente di filosofia al liceo scientifico Il Pontormo di Empoli, che parlerà di "Le vere radici delle lotte sociali in Italia", mettendo a fuoco la figura, le idee e la filosofia di Giuseppe Mazzini.

Lo storico e studioso del territorio Stefano Romagnoli farà un viaggio nel "Movimento operaio nell’Empolese", l’avvocato Massimo Matteoli parlerà di "Quale sinistra nella società digitale?", mentre l’ex preside, architetto Silvano Salvadori e lo storico Raffaele Donati saranno impegnati a discutere su "È la scuola la vera rivoluzione?"

È previsto un intervento in video conferenza con l’ex ministro della Giustizia e del Lavoro, onorevole Andrea Orlando. Al termine degli interventi, il senatore Dario Parrini, Presidente della commissione affari costituzionali del Senato, intervistato da Emilio Chiorazzo e Donato Petrizzo cercherà di dare alcune risposte - e il suo personale contributo - ai temi trattati dai relatori.

Fonte: Auser Empoli