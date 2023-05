2 giugno: camminata per la Repubblica Antifascista con le sezioni Anpi di Campi Bisenzio, Scandicci, Lastra a Signa e Signa

Camminata per la Repubblica Antifascista venerdì 2 giugno 2023, con ritrovo alle 9 presso il parco Chico Mendes di San Donnino, partenza alle 9,30, e arrivo al Centro civico Ofelia Mangini di Badia a Settimo alle 10,45, presso la sede della mostra delle opere di Gino Terreni; a seguire i saluti istituzionali dei rappresentanti delle sezioni Anpi di Campi Bisenzio, Scandicci, Lastra a Signa e Signa, che organizzano l’iniziativa, e del Comune di Scandicci; durante la Camminata accompagnamento musicale della banda “La Nuova Pippolese” che si esibirà al Parco Mendes, sulla Passerella Badia a Settimo San Donnino, e al Centro civico Ofelia Mangini. Aderiscono Arci Città Visibili, Auser Campi Bisenzio, Emergency Piana Firentina, Futura Memoria. La Camminata per la Repubblica Antifascista è organizzata in collaborazione con Circolo Arci San Donnino, con il patrocinio del Comune di Scandicci e della Città Metropolitana di Firenze.