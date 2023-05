Avviso pubblico a Castelfranco per la nomina di un consigliere

L’Amministrazione Comune di Castelfranco di Sotto intende designare una terna di nominativi per la nomina di un componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto.

Eventuali disponibilità a ricoprire la suddetta carica potranno essere espresse mediante formale domanda al Sindaco, corredata da un curriculum, in cui si dà atto del possesso dei requisiti previsti.

Requisiti soggettivi

1. Il soggetto prescelto dovrà essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, avere la maggiore età, non essere stato interdetto né dichiarato incapace.

2. Non possono essere prescelte persone che ricadano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri Comunali o persone che comunque svolgono attività professionali o imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell’Ente, dell’Azienda o Istituzione o da cui possano insorgere conflitti d’interesse.

3. In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ad oggi vigente saranno inconferibili incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

4. I rappresentanti prescelti non devono essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio o affinità fino al quarto grado con il Sindaco, con i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

Rappresentanza di genere

1. Le nomine, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere fatte in modo da garantire, ove possibile, un’adeguata rappresentanza di entrambi i sessi.

Le suddette disponibilità dovranno essere trasmesse dagli interessati, entro e non oltre il giorno lunedì 29 maggio 2023, attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo:

comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it

Comune di Castelfranco Di Sotto

Provincia di Pisa

Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. e P.I. 00172550501)

In alternativa potranno essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune – P.zza Remo Bertoncini n. 1 56022 Castelfranco di Sotto (PI), entro le ore 13.00 di lunedì 29 maggio 2023.