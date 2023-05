Calcio, nuovo proprietario per la Pistoiese

L'Unione Sportiva Pistoiese 1921 cambia proprietario. Secondo quanto riportato da La Nazione, La società di calcio che attualmente milita in serie D, passa dalla Holding Arancione, che deteneva il 100% delle quote del club – la maggioranza delle quali in mano alla Digimark Group dell'imprenditore tedesco Stefan Lehmann – 'Holding Us Pistoiese 1921' al quale sono state trasferite tutte le quote.

La nuova società ha sede legale a Pistoia e come amministratore unico l'avvocato Alessandro Gammieri; possiede un capitale sociale di 10.000 euro. Le sue quote, però, risultano interamente di proprietà della società Orange, che ha sede a Londra, più precisamente a Willesden, località situata nella periferia nord-ovest.