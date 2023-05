Chiavi della Città di Firenze al maestro Myung- Whun Chung

Attribuire l’onorificenza delle Chiavi della Città al maestro Myung- Whun Chung. È quanto chiede una mozione proposta dai consiglieri lista Nardella Luca Santarelli (capogruppo) e Angelo D’Ambrisi, sottoscritto da tutti i gruppi consiliari.

“Il maestro Myung-Whun Chung dirige le più importanti orchestre del mondo ed è stato insignito di riconoscimenti e onorificenze in tutto il mondo. – spiega il capogruppo consigliere Santarelli - Nel 2017 è stato nominato Commendatore dell’Ordine della stella d’Italia e il 1 giugno 2022 il Presidente della Repubblica Italiana gli ha conferito l’onorificenza di grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il maestro non ha mai lasciato affettivamente e fisicamente Firenze, che lo ha accolto nel prestigioso ruolo fin da giovane come Direttore Principale Ospite e spesso dirige l’orchestra del Maggio Musicale, con successo ineguagliabile. Da molti è ritenuto come il più intelligente e virtuoso maestro d’orchestra vivente, contraddistinguendosi per la grande umiltà. Considerando il rapporto che lo lega con la nostra città da oltre 35 anni e la sua straordinaria carriera riteniamo importante che a lui arrivi questo riconoscimento da Firenze. Ci fa piacere che l’atto sia stato sottoscritto da tutte le forze politiche, è la dimostrazione di come alla base ci sia stato un intento di unione e condivisione nel segno dell’arte, della musica e di un personaggio che ha lasciato il segno nel nome di Firenze”.

