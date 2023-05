Consuma una cena di pesce ma non paga e minaccia dipendente, arrestato

Consuma un pasto di pesce e per non pagare minaccia con il coltello un dipendente. Un 63enne è stato arrestato dai carabinieri a Firenze in via del Cavallaccio. È successo alle 20.30 di mercoledì 24 maggio.

Dopo aver mangiato pesce, l'uomo si è alzato minacciando il cameriere con un coltello per non pagare e farsi seguire. Il giovane dipendente, impaurito, non ha opposto resistenza e lo ha fatto allontanare allertando subito il 112. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno individuato il soggetto riuscendo a fermarlo, con non poche difficoltà. Durante gli accertamenti, il 63enne ha cercato di intimorire anche i carabinieri brandendo il coltello nei loro confronti.

Dopo una breve colluttazione il 6enne è stato disarmato e tratto in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi dei reati di rapina, resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e associato alla Casa Circondariale di Firenze Sollicciano.