Doppio furto in negozi, denunciate due trentenni a Pisa

Furto di merce da circa 30 euro nel negozio Maury's di via Carnelutti a Pisa ieri pomeriggio. Una donna 36enne di origini campane e con precedenti aveva nascosto la merce nel passeggino vuoto. La donna sarà denunciata dalla polizia per furto aggravato, la merce è stata restituita.

E' invece una 37enne pisana, anch'essa nota per episodi analoghi, è stata denunciataper un furto al negozio Coop di via Valgimigli. Aveva preso delle bottiglie di liquore per poi nasconderle nella borsa e uscire dalle casse senza pagare. La merce, dopo l'arrivo della polizia, è stata restituita: valeva 90 euro. Anch'essa sarà denunciata.