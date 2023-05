Festa della Toscana in musica per il comprensivo 'Don Milani' di Montespertoli

Torna la festa della scuola e quest'anno la cornice e il messaggio è quello della Festa della Toscana.

Un concerto musicale per la Festa della Toscana dal titolo "Articolo 21" diretto dal maestro Massimo Annibali e realizzato dai musicisti dall'Associazione Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi” e un'esibizione musicale accompagnata dal reading di una selezione di brani sul tema della libertà, sullo sfondo la figura di don Lorenzo Milani proprio nel giorno in cui ricorrono i 100 anni dalla nascita, il 27 maggio, a cura delle studentesse e degli studenti dell'Istituto comprensivo "Don Milani" di Montespertoli diretto dalla dottoressa Sara Missanelli. Questa la proposta educativa e culturale ideata e curata da Giovanna M. Carli per la Festa della Toscana, terra di pace e libertà di espressione.

Tutti e cinque i plessi: Scuola dell'infanzia "Don Lorenzo Milani", Scuola dell'infanzia “Gianni Rodari”, Scuola primaria "Niccolò Machiavelli", Scuola primaria “Rita Levi Montalcini”, Secondaria di primo grado "Renato Fucini", partecipano al tema di questa edizione sulla libertà di espressione grazie al lavoro congiunto di tutti gli insegnanti.

La musica è il filo conduttore principale. Le studentesse e gli studenti di scuole Montespertoli, dai più piccini ai più grandi, parteciperanno con varie espressioni del pensiero che si tradurranno in canti, note musicali, colori, fotografie coordinati dai propri insegnanti che, durante il corso dell'anno, concentreranno i percorsi pluridisciplinari sul senso e il valore della libertà di espressione come strumento di educazione alla crescita come cittadini.

I musicisti dell'Associazione Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi, diretti dal maestro Massimo Annibali, suoneranno brani come "Imagine" di John Lennon o "Blowin’in the wind" di Bob Dylan ma anche "Bella ciao", "C'è un re" (Nomadi), "A cosa serve la guerra" (Bennato), "Non mi avete fatto niente" (Fabrizio Moro), insieme a canzoni censurate come "Un'ora sola ti vorrei" per continuare con "Dio è morto", scritta da Francesco Guccini nel 1965 e incisa dai Nomadi che, per un equivoco riguardo al titolo (che rimanda a Nietzsche), fu censurata dalla RAI, ma fu poi trasmessa da Radio Vaticana.

Brani osteggiati dai poteri che invitano a riflettere sull'importanza della libertà e dell'inutilità della guerra.

A Montespertoli si alza il vento del pensiero che - per parafrasare Hannah Arendt - è "l’attitudine a discernere il bene dal male, il bello dal brutto. Il che, forse, nei rari momenti in cui ogni posta è in gioco, è realmente in grado di impedire le catastrofi, almeno per il proprio sé».

Di seguito il programma nel dettaglio.

SCUOLE IN ...FESTA DELLA TOSCANA

sabato 27 maggio h 9:00 Scuola Secondaria di Primo grado “Renato Fucini” a Montespertoli

assegnazione delle borse di studio e degli attestati di merito a cura di Coop Montespertoli e Associazione Bellavista

Va' Pensiero ( III B canterà l’aria con accompagnamento alla tastiera )

10:00 – 10:15

III B esegue “ Marcia trionfale dell’ Aida ” di G. Verdi e “ Inno alla gioia “ di L. W. Beethoven

Ricordando don Milani: frasi lette dai ragazzi

Canzone: Giovani Wannabe dei Pinguini tattici nucleari

10:15 – 10:30

III C esegue “ My heart will go on “ di Jennings / Horner - “ Preludio dal Te Deum “ di Charpentier

Ricordando don Milani: frasi lette dai ragazzi

Canzone “ Come mai “ degli 883

10:30 – 10:45

III A esegue “Un mondo di pace ” e “ Girovagando" di Maria Rosaria Donadio

Ricordando don Milani: frasi lette dai ragazzi

Canzone “ Buon viaggio “ di C. Cremonini

10:45 – 10:50

IIA - IIB – IIC – IA – IB -IC

eseguono “ Leopoldo e don Milani Rap", canzone ideata in scrittura collettiva per la Festa della Toscana e il Centenario di don Milani

11:00 – 11:10

III D

esegue brani col flauto e canta

Ricordando don Milani: frasi lette dai ragazzi

a seguire:

I e II D eseguono brani col flauto e cantano

Classi prime: inaugurazione di una piccola mostra fotografica sulla figura di Don Milani

11:30 chiusura della Festa della Scuola e della Toscana con breve performance teatrale classi III C – III D

La Festa si svolgerà nel giardino della Scuola Renato Fucini

Alle ore 16:30 al Parco Sonnino il Maestro Massimo Annibali dirige le classi seconde con la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi per il concerto Articolo 21: Festa della Toscana. Ingresso libero.