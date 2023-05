Giornata dei bambini scomparsi, la Polizia della provincia di Pisa informa sul tema

Oggi ricorre la giornata internazionale dei Bambini Scomparsi, indetta a livello internazionale per arginare questo fenomeno e prevenire situazioni di rischio a protezione dei fanciulli. Il Servizio Centrale anticrimine della Polizia di Stato, Istituzione in prima linea nella prevenzione ma anche nel contributo alle attività di ricerca, ha realizzato un pieghevole informativo, che è stato distribuito agli Uffici Relazioni con il Pubblico ed ai front office della Questura, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Pontedera e di Volterra, delle Specialità della Polizia di Stato della Provincia (Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale-Sicurezza Cybernetica), nonché all’ URP del comune di Pisa. Nei primi di giugno inoltre avverrà un incontro informativo con gli alunni della Scuola Media “Leonardo Fibonacci” sull’ argomento; è stato richiesto anche un team di poliziotti della Squadra Cinofili specializzati nella ricerca di persone scomparse, per una dimostrazione di ricerca con un cane poliziotto addestrato alla ricerca c.d. molecolare. Sarà infine proiettato un racconto illustrato, realizzato dalla fondazione AMBER Alert Europe in collaborazione con la Polizia di Stato.

Fonte: Questura di Pisa