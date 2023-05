Le Ali di Icaro sceglie Montopoli per lo spettacolo teatrale finale

Sarà il Comune di Montopoli a ospitare lo spettacolo finale della compagnia Le Ali di Icaro. Un'associazione nata nel 2019 a San Miniato che si occupa di promozione culturale, artistica, sociale con particolare attenzione verso le arti performative: il teatro e il cinema. Ne è nata una scuola di recitazione che da quattro anni ha fatto salire sul palco decine di studenti di ogni età.

«Abbiamo già collaborato in passato con Le Ali di Icaro con progetti legati all'impegno civico e al teatro come linguaggio per veicolare valori e memoria – spiegano il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Linda Vanni – e siamo molto felici di poter ospitare sul nostro territorio lo spettacolo finale della loro scuola. Ci teniamo affinché Montopoli sia sempre più punto di riferimento per le realtà della zona impegnate in attività culturali».

L'appuntamento è al teatro Don Enzo Terreni di Capanne, sabato 3 giugno alle 21 con lo spettacolo “Una Fiaba Popolare” per la regia di Cristiano Mori.

«Una commedia moderna, comica con punte amarognole, scritta da Alessandra Flamini – racconta Mori –. Una fiaba sì, ma con personaggi reali che rispecchiano caratteri e problematiche del nostro tempo. Una famiglia che vive unita (quasi appiccicata) in un piccolo appartamento di un grande condominio, dovrà affrontare imprevisti memorabili. Forse nemmeno la pensione della Nonna, alla quale tutti attingono (in 7) per poter sopravvivere, potrà salvarli dal cattivo di turno. Grazie al Comune di Montopoli per l'ospitalità. Grazie al cast artistico e tecnico composto da: Stefano Cappelli, Gabriele Carli, Elisabetta Catalanotto, Sara Ciampalini, Chiara Leo, Alessandra Mancini, Giovanni Morelli, Maria Panchetti, Patrizia Piampiani, Walter Pellis e Giulia Valleggi».

