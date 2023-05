Lupi S. Croce eliminati alle finali nazionali Under 19

Non è andata oltre il girone eliminatorio l’avventura dei Lupi S. Croce alle finali nazionali di categoria, Under 19 maschile. I campioni regionali della Toscana si sono arresi, nel terzo e decisivo incontro, alla Scuola di Pallavolo Anderlini Modena, formazione ambiziosa e qualificata, capace di imporsi sui biancorossi per 3-0. I ragazzi di coach Alessandro Pagliai hanno comunque vinto gli altri due incontri, con Venosa (Basilicata) e Galatina (Puglia), ma i due successi non sono stati sufficienti per passare il turno. Partecipazione da ritenersi comunque positiva così come la stagione nel suo complesso.

Commenti e voci dei protagonisti:

Alessandro Pagliai (1^ allenatore): “Siamo estremamente soddisfatti della stagione Under 19 maschile. Per assurdo, più soddisfatti quest’anno che l’anno scorso, dato che siamo partiti con meno certezze e con molti più dubbi rispetto all’annata precedente. Con l’uscita dei ragazzi classe 2003 eravamo, sulla carta, di livello inferiore. Abbiamo lavorato su ragazzi più giovani, inseriti elementi che si sono “fatti il mazzo” ogni sera in allenamento. Già il fatto di aver vinto di nuovo il Campionato Regionale è stata, per noi, una gioia immensa. Siamo andati ad Agropoli con il sorriso sulle labbra, consapevoli che avremmo prima o poi trovato squadre più forti della nostra. La nuova formula, gironi da quattro con una sola promossa alla fase successiva, ha macinato vittime importanti (ad esempio la Lube Macerata). Abbiamo vinto due partite, ci siamo divertiti, abbiamo tenuto testa all’Anderlini per due set; anche se un po’ di rammarico c’è, siamo consapevoli che quella emiliana si sia dimostrata una formazione più completa e attrezzata della nostra. Siamo tornati a casa ma con tanta voglia di riprogrammare una nuova esaltante stagione Under 19, per fare ancora meglio”.

Fausto Zingoni (responsabile settore maschile): “Le finali sono state un traguardo importante, abbiamo vinto l’ennesimo titolo a livello regionale. C’è un po’ di rammarico per non aver centrato la fase finale ma anche in Under 19 siamo consapevoli di aver fatto un’ottima annata. I ragazzi si sono fatti valere ottenendo comunque risultati importanti. La stagione in generale è stata positiva. Abbiamo avuto due formazioni in lizza per la qualificazione alle fasi finali del torneo nazionale (Under 19, appunto, e Under 15), una Prima Divisione (Under 17) nella poule promozione, una Under 17, appunto, terza assoluta nella fase regionale. Siamo pronti a ripartire con la programmazione. Lavoro da fare ce ne sarà tanto, ma siamo contenti anche e soprattutto per i numeri, cresciuti in modo esponenziale”.

Classifica Girone E: Scuola di Pallavolo Anderlini Modena 9 pt, Lupi S. Croce 6 pt, Showy Boys Galatina 3 pt, Polisportiva Venosa 0 pt.

Scuola di Pallavolo Anderlini è qualificata alla fase finale.

I risultati dei Lupi S. Croce:

Lupi S. Croce-Polisportiva Venosa 3-0 (25-13, 25-19, 25-17)

Showy Boys Galatina-Lupi S. Croce 0-3 (19-25, 17-25, 21-25)

Lupi S. Croce-Scuola Pall. Anderlini Modena 0-3 (23-25, 22-25, 17-25)

Tutte e tre le gare si sono svolte al Pala Impastato, via del Piaggese 31, Agropoli.

Delegazione ufficiale Lupi S. Croce, Campioni Toscani 2022-23:

P: Camarri Lorenzo, Montagnani Matteo

L: Landi Filippo, Loreti Luca

C: Antonelli, Filippo, Barretta Raffaele, Camarri Niccolò, Dell’Endice Pietro, Pieri Iacopo

S: Brucini Nicolas, Garibaldi Michele, Gjoni Cristian, Tellini Paolo

O: Molesti Gregorio

Allenatori: Pagliai Alessandro (1^ All.), Morando Matteo (2^ All.)

Scoutman: Finisini Giacomo Fisioterapista: Fontana Giampaolo Dirigente: Giannini Claudio

Sito internet della Aequilibrium Cup: finalinazionali.federvolley.it

Fonte: Ufficio Stampa Kemas Lamipel S. Croce