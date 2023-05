Maltempo Mugello, Cgil chiede lo stato di calamità come per Romagna e Marche

La Cgil del Mugello, insieme alle sue Rsu delle aziende del territorio di ogni settore, esprime solidarietà e vicinanza ai cittadini/e colpiti/e dall’alluvione che ha flagellato il territorio nei giorni scorsi.

Purtroppo anche l’Alto Mugello è stato colpito seriamente dalla stessa ondata di maltempo, riprova del fatto che il cambiamento climatico è una emergenza da affrontare subito.

Il governo ha dichiarato lo stato di calamità per le Regioni Emilia Romagna e Marche ma non per la Toscana.

Ci sono nell’Alto Mugello seri disagi con numerose strade interrotte che stanno compromettendo la normale circolazione di lavoratori e merci verso i luoghi di lavoro e le aziende, in tutti i settori compreso quello agricolo, rischiando di compromettere una situazione già delicata per le difficoltà logistiche della zona a detrimento dell’intera economia locale.

E’ necessario che siano messe in campo tutte le iniziative per rimettere a posto velocemente il territorio ed anche per tutelare il reddito dei lavoratori.

Riteniamo pertanto che il governo debba estendere lo stato di calamità all’Alto Mugello così come fatto per le altre Regioni.