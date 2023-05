Minaccia cameriere col coltello per non pagare la cena di pesce: arrestato

Per non pagare una cena di pesce consumata in un ristorante dell'Isolotto di FIrenze, un 63enne fiorentino ha minacciato con un coltello il cameriere.L'uomo è stato arrestato dai carabinieri ieri sera. Il dipendente lo ha fatto andar via ma poi ha chiamato il 112. I militari lo hanno preso e l'uomo ha brandito ancora il coltello per non farsi prendere. Dopo una colluttazione è stato disarmato ed è finito in manette per rapina, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.