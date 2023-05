Buongiorno per la ricetta di oggi ringrazio Chiara che mi ha mandato una mail e mi diceva che questo primo piatto lo ha trovato su una rivista di cucina.

Una ricetta molto gustosa con ingredienti di stagione: il profumo del basilico fresco, i fiori di zucchina, la cremosità del burro e del formaggio per un primo che è piaciuto a tutta la sua famiglia.

Nella ricetta come pasta ci sono le mezze maniche, ma voi potete utilizzare quella che avete nelle vostre dispense.

I fiori di zucca o zucchine? come ha fatto notare la Cri questa mattina. Quelle che troviamo nei nostri supermercati e dai fruttivendoli sono in generale fiori delle zucchine. Le piante di zucca (cucurbita maxima e cucurbita moschata) e di zucchina (cucurbita pepo) sono ortaggi della famiglia delle cucurbitacee, che producono dei fiori giallo arancioni molto grandi. Per semplicità li chiamiamo “fiori di zucca”, anche quando sono di zucchina.

Se vi interessa approfondire questo argomento o se deciderete di coltivare dei fiori di zucca vi lascio questo link: www.ortodacoltivare.it/coltivare/

Pasta con pesto di fiori di zucca

Ingredienti per 4 persone

360 gr di mezze maniche

200 gr di fiori di zucca

40 gr di foglie di basilico

50 gr di grana padano

50 gr di mandorle

1 spicchio d’aglio

30 gr di burro

Olio di oliva extravergine

1 limone non trattato

Sale e pepe

Preparazione

Lavate delicatamente i fiori di zucca sotto acqua corrente, eliminando il pistillo e tamponandoli con carta assorbente. Fateli appassire in padella con 1 cucchiaio d’olio e lo spicchio d’aglio, poi regolate di sale. Lavate e asciugate il basilico e frullatelo nel mixer con le mandorle, il grana padano, i fiori di zucca, 150 ml d’olio e la scorza grattugiata del limone. Quando avremo ottenuto una crema omogenea, regolate di sale e tenete da parte. Nel frattempo lessate la pasta in abbondante acqua salata. In una terrina capiente stemperate il pesto di fiori di zucca con qualche cucchiaio d’acqua di cottura. Scolate la pasta al dente trasferendola direttamente nella ciotola e unite il burro e mescolate bene per amalgamare il tutto. servite con altro grana padano grattugiato e una macinata di pepe.

Chiara

