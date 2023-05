Anche la frazione empolese di Ponzano si mobilita per le terre alluvionate dell'Emilia Romagna. L'associazione 'Se sei di Ponzano' ha organizzato una cena di beneficenza al locale circolo Arci. Si terrà martedì 30 maggio alle 20, prenotazione obbligatoria entro il 28 maggio ai numeri 3313860311 e 0571920608. Il corso è di 25 euro per gli adulti e 15 per i bambini fino ai 12 anni. Tutto il ricavato sarà devoluto in aiuto alle comunità colpite dall'alluvione.