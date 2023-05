Ruba monete a un minorenne, arrestato

Un 31enne è stato arrestato a Firenze per aver portato via dei soldi a un minorenne. L'arresto è avvenuto a opera della polizia in via Panciatichi, ma il furto si era consumato in via dei Caboto, tutto nella giornata del 24 maggio.

La polizia è intervenuta alle 18.30 dopo che alcuni passanti avevano visto il 31enne in stato di agitazione, aveva anche colpito lo specchietto di un'auto in sosta.

Gli agenti hanno subito identificato il 31enne, già noto alle forze di polizia, che però ha cercato in tutti i modi di sottrarsi ai controlli sferrando calci e pugni contro i tutori dell’ordine che hanno avuto comunque la meglio riportando la situazione alla calma.

Lo stesso uomo poco prima aveva anche portato via a un 16enne 5 euro in monete dopo essersi inizialmente avvicinato con la scusa di chiedergli qualche spiccolo per comprare un trancio di pizza. Quando il minore ha negato l’offerta, il protagonista della vicenda avrebbe forzato la mano, spintonando il malcapitato e minacciandolo di essere armato di una fantomatica pistola.





