Spaccio in zona stazione, due giovani arrestati a Pisa

Proseguono costanti i controlli antidroga dei carabinieri, che vicino alla stazione di Pisa hanno tratto in arresto due giovani cittadini stranieri. In particolare, i militari hanno notato i due soggetti aggirarsi tra alcuni giovani sotto i porticati di una via e si sono insospettiti per i loro strani movimenti. Hanno deciso dunque di intervenire e hanno sorpreso i due, un 23 enne di nazionalità libica ed un 18enne di nazionalità tunisina, mentre cedevano ad una persona del luogo una dose di poco più di mezzo grammo di hashish, traendoli in arresto.