Temporali e rischio frane ancora presente in Alto Mugello

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino a tutta la giornata di domani, venerdì 26 maggio, il codice giallo per rischio idrogeologico già in corso per l’alto Mugello.

Ancora instabilità pomeridiana per oggi, giovedì, con rovesci e temporali sparsi, anche forti, più frequenti sulle zone interne centro-meridionali. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate. Domani, venerdì, non si escludono isolati rovesci pomeridiani nell'interno.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa