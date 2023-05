Weekend di laboratori gratuiti per bambini nel Museo delle Cappelle Medicee

Al Museo delle Cappelle Medicee continuano gli appuntamenti di Officina Michelangelo, iniziativa dei Musei del Bargello destinata a sensibilizzare e avvicinare all’arte e ai suoi protagonisti il pubblico dei più giovani. Il 27 e 28 maggio torna infatti il ciclo di laboratori creativi gratuiti (prenotazione obbligatoria) dedicati alle opere di Michelangelo Buonarroti a cura di Laboratorio900.

Ai bambini dagli 8 ai 12 anni, è riservata l’attività in programma l’ultimo fine settimana di maggio. Sabato 27 alle ore 15 e domenica 28 maggio alle ore 11, spazio a “Nel segno della notte” (durata: 1 ora e 30), laboratorio che vedrà protagonista il barbagianni scolpito da Michelangelo alla base del gruppo scultoreo sulla tomba di Giuliano de’ Medici duca di Nemours, nella Sagrestia Nuova. È proprio a questo straordinario animale che verrà dedicata un’opera grafica originale che ciascun bambino potrà realizzare: scavando con le sgorbie e inchiostrando le matrici ognuno realizzerà la sua vera stampa, da portare a casa come ricordo di questa esperienza.

Inoltre si ricorda che venerdì 2 giugno, giornata in cui ricorre la Festa della Repubblica, il Museo delle Cappelle Medicee sarà aperto in via eccezionale gratuitamente con orario prolungato dalle 8:15 alle 22:50 (ultimo ingresso alle 22:10) grazie alla collaborazione con l’Opera Medicea Laurenziana.

Officine Michelangelo

Attività gratuite, prenotazione obbligatoria (max 20 bambini)

Prenotazioni: 900laboratorio@gmail.com

Info: 055 0649420

Fonte: Ufficio Stampa