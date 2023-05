A Montemurlo raccolta fondi per l'Emilia Romagna

Anche Montemurlo si mobilità per far sentire la propria vicinanza alle popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite dall'alluvione. Nei giorni scorsi si è riunito il consiglio del Comitato "Montemurlo solidale", presieduto da Francesco Messineo, che ha deciso di far partire una raccolta fondi per dare un concreto aiuto a risollevarsi ai territori segnati dalle alluvioni e dalle frane. L'Iban sul quale fare le donazioni è quello del Comitato Montemurlo Solidale: IT11 U030 6937 9791 0000 0004 565 con causale "Alluvione Emilia Romagna". Alla riunione del Comitato Montemurlo Solidale hanno preso parte anche il sindaco Simone Calamai e l'assessore alla protezione civile Valentina Vespi. Nei prossimi giorni il Comitato Montemurlo solidale organizzerà specifiche iniziative sul territorio finalizzate alla raccolta fondi per le popolazioni dell'Emilia Romagna.

«Raccoglieremo le esigenze dei sindaci dei Comuni colpiti dalle calamità e faremo arrivare il sostegno della popolazione di Montemurlo su progetti precisi. - dice il sindaco Simone Calamai- Così come è stato fatto per il terremoto nelle Marche del 2016, il Comitato Montemurlo Solidale lavorerà il rete con le altre strutture di sostegno e solidarietà presenti sul territorio provinciale per dare più forza ed efficacia alle nostre azioni. Sono certo che anche in quest'occasione Montemurlo saprà far arrivare la propria vicinanza a coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà».

Intanto, lunedì scorso anche la Camminotte, la camminata in notturna organizzata da Luca Bonini con Avis Montemurlo, ha voluto esprimere la propria vicinanza agli amici dell'Emilia Romagna. Un centinaio di persone, come in un grande abbraccio, ha fatto un grande girotondo per esprimere vicinanza verso chi ha perso tutto.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa