Ai domiciliari per rissa e resistenza a pubblico ufficiale, viene accusato di picchiare la compagna

La Polizia di Stato di Lucca ha arrestato ieri pomeriggio B.F., un cittadino italiano di 44 anni senza residenza fissa e con un lungo elenco di precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. L'arresto è stato eseguito in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d'Appello di Firenze riguardante un procedimento penale per resistenza a pubblico ufficiale avvenuto l'anno precedente.

Nel maggio 2022, la polizia è intervenuta in Piazza San Michele a seguito di una segnalazione di rissa. Durante i controlli sul posto, B.F., che era in uno stato di forte agitazione, ha opposto resistenza e ha aggredito gli agenti, danneggiando l'auto di servizio con calci e pugni. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e successivamente gli è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Biella.

Nel corso delle indagini relative a un procedimento penale per maltrattamenti subiti dalla sua compagna, una donna italiana di 45 anni, la Squadra Mobile ha raccolto prove rilevanti contro B.F. La vittima ha accusato B.F. di averla picchiata, causandole fratture al naso, contusioni ed ematomi in varie parti del corpo. Ulteriori indagini hanno rivelato che i maltrattamenti sono avvenuti in due occasioni separate nel maggio 2023, motivati da futili ragioni. È emerso che l'autore era dipendente da sostanze stupefacenti e in cura presso il Serd, il che ha aggravato il suo comportamento violento.

Le indagini hanno anche rivelato che B.F. ha violato più volte l'obbligo di dimora nel Comune di Biella a partire da marzo 2023, commettendo persino episodi di violenza domestica all'inizio di questo mese. Ciò ha portato all'apertura di un ulteriore procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Lucca. Informata sugli sviluppi investigativi, la Corte d'Appello di Firenze ha deciso di aggravare la misura cautelare, ordinando la custodia in carcere per B.F.

Ieri pomeriggio, la Squadra Mobile di Lucca e il Commissariato di Polizia di Stato di Viareggio hanno individuato B.F. all'interno di una roulotte a Viareggio e lo hanno arrestato in ottemperanza alla misura cautelare. Successivamente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lucca, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.