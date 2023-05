Basket Castelfiorentino, si chiude la stagione degli Under 13

Si è chiusa al cospetto di una delle big la stagione degli Under 13 Silver New Orleans Pelicans di Giovanni Corbinelli e Matteo Bruni che, nella gara ad eliminazione diretta valevole per i quarti di finale di Lega 3, si sono arresi di fronte alla corazzata laniera targata Dallas Mavs: 81-36 il finale sul campo neutro di Calcinaia.

E se Prato ha rispettato i pronostici della vigilia, prendendo subito in mano l’inerzia e mettendo l’ipoteca sul match già all’intervallo lungo (52-18 il parziale a metà gara), i gialloblu hanno avuto il merito di mettere in campo una prestazione tutto cuore e carattere. Soprattutto quando, al rientro dagli spogliatoi, hanno dato vita ad una seconda parte ben più equilibrata, giocando a testa altissima fino allo scadere.

Ai nostri ragazzi e allo staff tecnico l’applauso dunque di tutta la società Abc per aver condotto una stagione da protagonisti nel primo, delicatissimo anno di settore giovanile.

PALLACANESTRO PRATO ROSSO DALLAS MAVS – ABC CASTELFIORENTINO N.O. PELICANS 81-36

Sono scesi in campo: Pannocchi, Weston, Bufalini, Giovannoni, Anton, Barnini, Arnoldi, Pirrone, Rivola, Capuana, Di Vilio Di Carlo. All. Corbinelli. Ass. Bruni

Parziali: 25-9, 27-6, 16-13, 13-8

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa