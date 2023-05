Case popolari, la graduatoria provvisoria per gli alloggi a Villa Serena a Montaione

L'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa informa che fino al 9 giugno 2023 è in pubblicazione la graduatoria provvisoria di coloro che hanno partecipato al Bando intercomunale di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica realizzati nel Comune di Montaione, tramite il recupero di una porzione del complesso “Villa Serena”.

Allo Sportello Sociale del proprio Comune di residenza, gli interessati potranno consultare la graduatoria generale provvisoria dei partecipanti con i singoli punteggi attribuiti, la graduatoria provvisoria speciale riservata alle seguenti categorie: nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti riconosciuti invalidi, ai sensi delle vigenti normative, in misura pari o superiore al 67% o uno o più soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi delle vigenti normative (art. 3, comma 3 legge 104/1992); nuclei familiari composti da una sola persona che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiamo entrambi compiuto il 65° anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai punti A4 o A4bis dell'allegato B della L.R.T. 2/2019; nonché l’elenco degli esclusi completo delle motivazioni.

I suddetti elenchi sono anche consultabili tramite il numero di protocollo della propria domanda sul sito web dell'Unione dei Comuni all’indirizzo https://www.empolese-valdelsa.it .

I richiedenti potranno presentare eventuale motivato ricorso al Presidente della Commissione Tecnica per la Casa dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa entro e non oltre il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ovvero entro il giorno 9/6/2023, con le seguenti modalità: direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza o l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni (Piazza della Vittoria 54 – Empoli) nei giorni e negli orari di apertura; spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome e indirizzo del mittente (in tal caso è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità); non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante; tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Unione dei Comuni: circondario.empolese@postacert.toscana.it .

Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, ovvero in caso di sottoscrizione della domanda mediante la firma digitale.

La Commissione Tecnica per la Casa esaminerà i ricorsi pervenuti e formerà la graduatoria definitiva con le modalità indicate dalla L.R. 2/2019, art. 10.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa