Centenario Follonica: inchiesta sui 100 anni del Comune, libro e docufilm

Il 2023 per Follonica è l'anno del centenario (1923 - 2023) e numerose sono le iniziative in programma per celebrare questa ricorrenza. Il tema scelto è quello del lavoro legato alla fonderia dell'Ilva, luogo fondativo della città.

Mare di Ghisa. Inchiesta sui primi cent'anni del Comune di Follonica è, infatti, il titolo dell’iniziativa che ha luogo, martedì 30 alle 11, nella sala Gonfalone, a palazzo del Pegaso con la presentazione del libro curato da Alberto Prunetti, una sorta di ‘antologia del centenario’ che riunirà i contributi di diversi autori su visione della città e prospettive future e la proiezione del trailer del docufilm "Memoria di ferro" di Francesco Falaschi.

All’iniziativa, oltre agli autori, intervengono il presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, la consigliera regionale Donatella Spadi, il sindaco di Follonica Andrea Benini.

Fonte: Regione Toscana