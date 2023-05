Colpito da un calcio in faccia, 28enne si riserva la denuncia verso il carabiniere

Per ora non ha sporto denuncia verso i carabinieri il 28enne che durante un fermo a seguito di una rapina e di resistenza a pubblico ufficiale è stato colpito da un calcio in faccia da un carabiniere. Il 28enne, spiega il suo legale, si è riservato ma non dovrebbe proseguire con azioni legali. Il fatto ha causato scalpore perché è stato ripreso e fatto girare sui social. Nel frattempo per il 28enne l'arresto è stato convalidato e il gip ha disposto l'obbligo di firma. Il militare responsabile del calcio in faccia è stato rimosso dall'incarico operativo.

#Livorno , 24 maggio 2023.

Un calcio al collo gratuito, immotivato, indecente.

"Ma perché? Vengo con voi, ma così no, eh? Mi fate male...".

Dice il ragazzo a terra.

Qualsiasi cosa abbia fatto, un episodio vergognoso. pic.twitter.com/6CzFTK6p7Z — Lucamaranto✊🏼 (@LUCAMARANTO) May 25, 2023