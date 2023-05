Concorso di illustrazione Gutenberg, in 300 da Fucecchio e Barberino Tavarnelle

Trecento bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria dei comuni di Fucecchio e di Barberino Tavarnelle sono diventati piccoli editori scegliendo i vincitori del Concorso nazionale di letteratura e illustrazione "Gutenberg 22.23".



Dopo il successo dello scorso anno, con la pubblicazione di “Edo Bomba”, ecco “Il raccoglitore di lacrime” di Elena Lampugnani, illustrato da Giorgia Haran, un libro speciale in cui i bambini sono protagonisti indiscussi dall’inizio alla fine del percorso editoriale: sono lettori, giudici ed infine editori.



Il progetto aveva preso il via all'inizio anno scolastico quando ogni bambino ha ricevuto la Tessera di Giudice del concorso, il Quaderno con le dieci fiabe finaliste e la Scheda di valutazione. Gli alunni, poi, sempre nel ruolo di giudici insindacabili, hanno letto le fiabe e hanno visto le tavole con le illustrazioni, valutandole secondo le loro preferenze.



Grande partecipazione e entusiasmo da parte dei ragazzi che in questi giorni nelle scuole di Fucecchio hanno ricevuto una copia de “Il raccoglitore di lacrime”. La consegna a tutti gli studenti e agli insegnanti partecipanti è avvenuta alla presenza dei dirigenti scolastici Paola Cinquerrui e Manuel Salvaggio, della direttrice della biblioteca comunale Lisa Sciagrà, della vicesindaca di Fucecchio Emma Donnini e di Alice Masoni di Terzostudio, l'agenzia che ha ideato l’iniziativa.



Il Progetto Gutenberg è molto amato dai bambini perché è uno strumento divertente ed efficace per stimolare la lettura, visto che i testi delle fiabe hanno il dono della brevità, perché è un concorso nazionale di letteratura e illustrazione per l’infanzia nel quale i ragazzi si sentono i protagonisti, investiti di un ruolo importante in quanto unici giudici, e perché restituisce loro un libro illustrato che rimarrà un bel ricordo del percorso scolastico.



Il libro, come gli altri testi vincitori delle passate edizioni, è disponibile alla biblioteca comunale di Fucecchio. Il progetto Gutenberg, ideato da Terzostudio, viene realizzato grazie al contributo delle amministrazioni comunali di Fucecchio, Barberino Tavarnelle e con il coordinamento delle insegnanti della Direzione Didattica e dell’Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca di Fucecchio, dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Barberino Tavarnelle, con la partecipazione di oltre 300 bambini.

Bambini partecipanti al progetto 2022/2023

n.309 bambini partecipanti, suddivisi in 11 classi del Comune di Fucecchio, appartenenti alla Direzione Didattica Statale (Scuola Primaria G. Carducci: classe 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E; Scuola Primaria 1° Maggio Galleno: classe 4; Scuola Primaria Bardszky Ponte a Cappiano: classe 4; Scuola Primaria C. Collodi Querce: classe 4) e all’Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca (Scuola Primaria R. Fucini San Pierino: classe 4; Scuola Primaria G. Pascoli: classi 4 A, 4 B); e suddivisi in 5 classi del Comune di Barberino Tavarnelle, appartenenti all’Istituto Comprensivo Don Milani (Scuola Primaria Edmondo de Amicis Tavarnelle: classi 5 G, 5 F, 5 L, 5 M, 5 R).

Fiabe finaliste del Concorso di Letteratura per l’infanzia

1. Il raccoglitore di lacrime di Elena Lampugnani, con voti n. 1026

2. I miei amici a quattro zampe al museo di Maria Lisa Guarducci, con voti n. 1023

3. La mamma degli alberi di Mirna Milandri, con voti n. 1009

4. I regali di Wizard di Lucia Burzi, con voti n. 1006

5. L’osteria dei lupi di Paolo Giordano, con voti n. 975

6. Sofia e Mr. Bee di Katiuscia Beoni, con voti n. 961

7. Il ladro di Mele di Italo Pecoretti, con voti n. 935

8. Ci sarà una volta… di Donatella Lippi, con voti n. 804

9. Il Fiore Qualunque di Daniela Cortesi, con voti n. 795

10. Amina e il Mare di Elena Vesnaver, con voti n. 789

Illustratori finalisti del Concorso di Illustrazione per l’infanzia

1. Illustrazione n. 5 di Giorgia Haran, con voti n. 1189

2. Illustrazione n. 9 di Marco Monelli, con voti n. 1039

3. Illustrazione n. 6 di Alessandro Iseppi, con voti n. 1034

4. Illustrazione n. 7 di Anna Lolli, con voti n. 865

5. Illustrazione n. 3 di Adriana Desiderio, con voti n. 823

6. Illustrazione n. 10 di Gianni Puri, con voti n. 723

7. Illustrazione n. 4 di Silvia Franchini, con voti n. 703

8. Illustrazione n. 1 di Laura Balla, con voti n. 649

9. Illustrazione n. 8 di Alida Massari, con voti n. 646

10. Illustrazione n. 2 di Alessandra Cimatoribus, con voti n. 559

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa