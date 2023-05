Da Banca e Fondazione Mediolanum 150mila euro al Meyer

Oltre 150mila euro per l’attività dell’Oncoematologia del Meyer, una delle più delicate dell’Ospedale pediatrico fiorentino. Un contributo che permetterà di sostenere, oltre all’attività assistenziale (terapie e TMO), anche la ricerca scientifica e la Neuro-Oncologia. “Insieme diamo ai piccoli eroi un super potere in più” è il progetto di Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum a favore della Fondazione Meyer di Firenze e di altre due fondazioni, di Milano e Roma, impegnate in ambito oncologico pediatrico. Il progetto si concretizza in un contributo importante grazie al quale la Fondazione Meyer sosterrà l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti affetti da patologie oncologiche.

Il sostegno è stato reso possibile grazie a Banca Mediolanum che ha trasformato le scelte dei clienti in un gesto solidale. I clienti che hanno sottoscritto i prodotti della Banca abbinati al progetto solidale, nei mesi tra ottobre e dicembre 2022, hanno contribuito alla raccolta fondi di Fondazione Mediolanum a favore dei tre Ospedali pediatrici. Grazie all’iniziativa solidale, la Banca ha devoluto, con una donazione automatica di 3, 6, 25 oppure 50 euro (a seconda del tipo di prodotto sottoscritto dal cliente), 464.453.000 euro a Fondazione Mediolanum che ha erogato l’intero importo, in parti uguali, ai tre enti coinvolti: oltre alla Fondazione Meyer di Firenze, la Fondazione Bambino Gesù di Roma e la Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini di Milano.

Sara Doris, vicepresidente Banca Mediolanum e Presidente Fondazione Mediolanum “Questo progetto solidale è una delle azioni che la Banca ha messo in campo per rispondere in modo concreto ai tanti bisogni delle famiglie, in continuità con i valori che Banca e Fondazione perseguono da anni. Grazie ai clienti abbiamo potuto dare anche noi il nostro contributo all’importante attività e al progetto di ricerca della Fondazione dell’Ospedale Meyer di Firenze, testimonianza concreta di come insieme si riesca a dare maggior forza al circolo del bene”.

Gianpaolo Donzelli, presidente Fondazione Meyer. “Questa donazione ci permette di sostenere le attività di una delle realtà più delicate del nostro Ospedale. Ogni anno al Meyer si rivolgono decine di bambini e adolescenti con una patologia oncologica: i nostri operatori sono pronti a offrire loro le terapie più avanzate, frutto dei progressi della ricerca scientifica, ma anche un ambiente capace di farli sentire come a casa e di vivere la malattia nel modo più sereno possibile. Siamo quindi grati a Banca Mediolanum e a Fondazione Mediolanum che, con il loro contributo, ci permettono di migliorare ancora la nostra risposta a bambini e famiglie”.