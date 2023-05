Da giugno torna il Palio dei Rioni a Quarrata

In una Sala Consiliare gremita di cittadini si è svolta la presentazione della decima edizione del Palio dei Rioni di Quarrata, la manifestazione sportiva e di folclore che da esattamente 10 anni (2013-2023) ravviva l’estate di Quarrata.

Presenti alla serata il sindaco Gabriele Romiti, l’assessore allo sport Patrizio Mearelli, il presidente del Comitato dei Rioni, Roberto Leggieri, i segretari Elia Cappellini e Damiano Filippi, rappresentanti dei Rioni.

Il Palio comincerà nel mese di giugno, continuerà nel mese di luglio e finirà con l’annuncio del vincitore del Palio a settembre, durante una serata del Settembre Quarratino.

Momento clou sarà la cena di Inizio Palio, giovedì 8 giugno alle 20.00 in Piazza Risorgimento, in cui ogni Rione avrà uno spazio riservato per i propri rionali, serviti dai volontari del Comitato del Palio dei Rioni.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Quarrata, supportata dalla Mutua Alta Toscana e dal negozio Sportissimo.

Tutti i vari tornei e le manifestazioni che compongono il Palio dei Rioni sono sostenute dalle società sportive presenti sul territorio, che organizzano le gare e mettono a disposizione le loro strutture: Olimpia Quarrata, Dany Basket, Sporting Casini, GreenSport Mollungo, Blu Volley.

Gli sport coinvolti quest’anno sono: calcio adulti, calcio giovanile, calcio esordienti, basket, podismo, mountain bike, ciclismo, burraco, beach volley, padel (novità al suo primo anno).

Si parte lunedì 5 giugno con il calcio e si chiude il 3 settembre con il ciclismo.

Sono otto i rioni che rappresentano i “quartieri” della nostra città:

· drago (colori Verde-Rosso),

· giraffa (colori Bianco-Celeste),

· istrice (colori Bianco-Rosso),

· leoni (colori Giallo-Rosso),

· lupa (colori Giallo-Verde),

· orso (colori Bianco-Nero),

· pantera (colori Arancio-Nero),

· puma (colori Giallo-Celeste)

Ognuno dei Rioni corrisponde a zone precise della città, ci sono 4 rioni più “centrali”: Drago, Orso, Pantera, Puma; e 4 più “periferici”: Istrice, Giraffa, Leone, Lupa.

Il “Palio” dei Rioni di Quarrata rinasce nel 2013 (suo antenato fu il “Torneo dei Bar”) come torneo di calcio in cui gli otto rioni si sfidavano per il “Palio” finale, il “Cencio” che gli artisti quarratini creavano e confezionavano appositamente come premio finale.

Ogni torneo ha un proprio vincitore ed un suo punteggio, che verranno poi sommati a fine estate per

decretare il Rione vincitore del “Palio”.

“Il Palio rappresenta un elemento davvero prezioso per Quarrata, ha dichiarato durante il suo saluto il sindaco Gabriele Romiti, perché rende viva la città durante il periodo estivo, recupera le nostre radici storiche, le nostre tradizioni, e ci aiuta a rilanciare la città. Ringrazio il Comitato dei Rioni per il grande impegno che anche quest’anno ha investito nel realizzare questo ricco calendario di eventi sportivi”.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa