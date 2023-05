Faenza chiama, Empoli risponde: viaggio solidale di una giovane imprenditrice nelle terre alluvionate

"Queste persone hanno perso tutto e insieme possiamo fare la differenza". E' questo il messaggio di Diletta Santini, imprenditrice di Empoli del negozio Sneakerplaza, che si è rimboccata le maniche per aiutare la popolazione colpita dall'alluvione in Emilia Romagna. Santini ha fatto quello che tanti hanno deciso di fare autonomamente, organizzare una raccolta fondi per acquistare beni di prima necessità per le aree ancora sommerse dal fango. In più, Santini ha scelto di partire direttamente da Empoli per Faenza domenica 28 maggio.

Ecco con le sue parole com'è andata: "Ho deciso di lanciare un appello sui miei social rendendomi personalmente disponibile ad aiutare la popolazione emiliana. Contattando il Comune di Faenza sono entrata in contatto con un organizzatore dell’ente Emergency Italia col quale ho parlato facendomi spiegare di cosa avessero necessità. Grazie alle mie conoscenze, amici, social e alcuni commercianti del centro storico empolese sono riuscita a raccogliere più di 300€ i quali verranno impiegati per acquistare i beni di prima necessità richiesti dall’Hub di Faenza".

Sharing is caring, dicono in inglese, ovvero la condivisione è prendersi cura. E infatti: "Grazie alla condivisione del mio messaggio partiranno altre 8 persone con me con un trailer pieno di detersivi, cibo e oggetti per la cura personale richiesti da Emergency Italia di Faenza. artiremo da Empoli domenica mattina alle 5:30 ognuno dovrà essere automunito, chi volesse partecipare portando cibo in scatola, pasta, stivali di gomma, vanghe, dentifrici, spazzolini, carta igienica e prodotti per la cura personale può farlo recandosi in via Giuseppe del Papa 72 (negozio SNEAKERPLAZA) dove ho la mia attività e al bar di fianco Butterfly. Per tutte le persone interessate ad unirsi il punto di ritrovo sarà al centro fieristico di Faenza HUB EMERGENCY in via Risorgimento 3 la mattina di domenica alle 8 con rientro a Empoli la sera tardi".