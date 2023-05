Firenze città circolare: al via il posizionamento dei contenitori digitali nella zona di Ponte a Greve

Al via martedì prossimo, 30 maggio, il posizionamento dei nuovi contenitori stradali digitali nella zona di Ponte a Greve/Torregalli a Firenze. L’area conta oltre 5.500 utenze, tra domestiche e non domestiche, contattate che hanno ricevuto al proprio domicilio il materiale informativo e la chiavetta digitale A-Pass per il conferimento dei rifiuti.

La messa a terra dei contenitori terminerà entro il mese di giugno. Alia Servizi Ambientali SpA comincerà il posizionamento da via di San Quirico per proseguire su Via Empoli, via Lunga, via Pampaloni, via Siena, via B.da Montelupo, via Foggini, p.zza C.Dolci, via C.Bravo, via G.d’Andrea, via M.Civitali, via Pisana, via del Ronco Lungo, via Caravaggio, via B.Naldini, via Tiziano, via D.Puligo, viuzzo delle Case nuove, via G.Bugiardini, via N.di Bicci, via della Casella, via di Scandicci.

La zona, a regime, avrà oltre 350 nuovi contenitori stradali digitali attivi, per un totale di circa 60 postazioni, che prevedono l’utilizzo dell’A-pass per il conferimento di tutte le frazioni di rifiuti, eccetto il vetro, così da registrare ogni singolo inserimento e migliorare la qualità dei materiali inseriti nel singolo contenitore per essere avviati alla propria filiera di riciclo. Le postazioni complete contano 5 cassonetti affiancati, ognuno destinato ad un diverso materiale (organico, imballaggi in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile).

Al fine di coinvolgere i cittadini nel progetto di trasformazione del sistema di raccolta rifiuti, a fianco della contattazione proseguono i presidi sul territorio, dove è possibile ritirare la chiavetta e chiedere informazioni sul nuovo sistema di raccolta.

Questi i presidi attivi la prossima settimana:

30/05 presso i giardini di Via S. Quirico;

31/05 Via Siena, davanti al civico 10;

01/06 presso i giardini di Via Empoli, angolo via Baccio da Montelupo.

Per tutti coloro che ancora non sono in possesso dell’A-pass, Alia ricorda, inoltre, che è possibile recarsi presso il Punto Alia di via Nigetti 18, nel Quartiere 4. Nella sede, raggiungibile anche con i mezzi pubblici (tramvia, linea T1, ed autobus di linea, 6-77-78-9-5, etc..), gli utenti possono recarsi, oltre che per ritirare le attrezzature, per le pratiche relative alla Tari o chiedere informazioni ed effettuare segnalazioni. Il nuovo Punto Alia è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul progetto è possibile consultare il sito dedicato, www.firenzecittacircolare.it, oltre al portale aziendale di Alia, e JunkerApp, che con un solo click permette di capire dove conferire rifiuti, visualizzare i calendari di raccolta e le postazioni e servizi attivi sul territorio. Infine, per avere aggiornamenti sui punti informativi e di consegna chiavette attivi sul territorio è sufficiente inquadrare il QRCode presente sui nuovi contenitori digitali.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.