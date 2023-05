Il casco solare degli studenti di Firenze e Scandicci scelta come migliore idea di impresa EYE

Solar Helmet, casco solare, progettato da un team di studenti misto delle scuole superiori Elsa Morante e del conservatorio Santa Maria degli Angeli è la migliore idea di impresa EYE di Firenze del 2023. A crearla sono stati Alessandro Fanfani, Fabiana Margueritet, Guido Martelli, Leonardo Masotti, Lorenzo Piccoli, Filippo Rosi ed Ettore Santoni, tutti ragazzi di 17-18 anni.



L’hanno presentata a una giuria di esperti nel corso della “Giornata delle idee” che conclude il percorso di EYE Ethics & Young Entrepreneurs, promosso da Artes Lab APS e Confindustria Firenze con il contributo di Fondazione CR Firenze.

Il progetto quest’anno ha coinvolto alcuni studenti dell’Istituto Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze, del Liceo Classico Santa Maria degli Angeli di Firenze, dell’Istituto Russell Newton di Scandicci: hanno incontrato imprenditori ed esperti del settore per scoprire le basi e i segreti della nascita di un’impresa di successo. Poi hanno sviluppato la loro idea d’impresa e le migliori sono approdate alla giornata finale con presentazione, come i veri imprenditori, di fronte a una giuria di esperti.

Solar Helmet è stata giudicata l’idea più originale, ma anche concreta e realizzabile. Oltre al Trofeo Migliore Idea d’Impresa EYE Firenze 2023, il team di imprenditori in erba ha anche la possibilità di approfondire il proprio progetto insieme a una rete di imprenditori, professionisti, formatori e istituzioni per provare a svilupparlo.

Nella sede dell’Auditorium dell’Innovation Center della Fondazione CR Firenze, la giuria, composta da esperti del settore, ha attribuito anche 4 menzioni speciali: chi le ha conquistate, concorrerà all’assegnazione dei relativi trofei regionali, da contendersi con i progetti selezionati nelle stesse categorie dagli studenti di Prato, Pistoia e Arezzo.

La menzione per il Trofeo EYE Social, che ha registrato il maggior numero di “like” nel mondo virtuale, è andata a ALLSPORTS App di ritrovo per persone che vogliono fare sport di Michelangelo Aiello, Giulio Miniati, Ettore Magli Brogi, Lorenzo Ticci, Federico Matera (Istituto Elsa Morante)

La menzione per il Trofeo Mentor assegnato dai mentor del progetto è andato a EnjoIT il meglio di una vacanza in una app di Andrea De Plano, Mohamed Dhaouadi, Andrea Di Ruberto, Alessandro Barbetti, Giulia Moscatelli, Sofia Palomba, Sara Ciciriello, Martina Longo (Istituto Russell Newton)

La menzione per il Trofeo AlumnEYE assegnato dagli studenti delle scorse edizioni di EYE è stata conferita a BACK IN TIME Capsula del tempo digitale di Maria Flaminia De Salvador, Aurora Bongianni, Enrico Fangoso, Alice De Polo, Francesca Colombo, Filippo Mangani, Giulia Colubro e Giulio Bargagli Stoffi (Liceo classico Santa Maria degli Angeli)

Assegnata anche la menzione speciale per concorrere a livello toscano al premio Coleliwork turismo ed economia sostenibile a cui è associata una borsa di studio di 1.000 euro. È andata a TRES COSAS App per ristoranti senza glutine\vegetariani\vegani di Viola Checcucci, Viola Fontanelli, Veronica Cernuto, Carlotta Favuzza, Paolo Berni (Istituto Elsa Morante)

EYE Firenze è promosso da Artes Lab e Confindustria Firenze e il suo gruppo Giovani Imprenditori con il contributo di Fondazione CR Firenze e le collaborazioni di Murate Idea Park, Nana Bianca, Istituto di Istruzione Superiore Elsa Morante – Ginori Conti, Liceo Classico Santa Maria degli Angeli, Istituto superiore Russell Newton e il patrocinio dei Comuni di Firenze e Scandicci.

La giuria chiamata a valutare le idee di quest’anno è composta da Gianluca Angusti, Imprenditore e Presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Firenze; Lorenzo Betti, CEO di Trim Corporate Finance; Daniele Catalano, Sales & Operations Manager dello startup studio Nana Bianca; Matteo Forconi, Avvocato e Vice Presidente di Artes Lab APS, Maria Baia, avvocato e Luca Taddei, Direttore di EYE

Hanno portato i loro saluti Alessandro Sordi Vice Presidente con delega a Innovazione, Supporto alla trasformazione digitale delle imprese e Startup e Bernard Dika, Portavoce del Presidente della Regione Toscana e delegato alle politiche giovani e innovazione.

“Complimenti ai vincitori ma anche a tutti i ragazzi che hanno partecipato, perché le nostre imprese hanno bisogno di competenze, cervelli e passione che dimostrano queste idee di impresa – sottolinea Gianluca Angusti, presidente della Sezione servizi innovativi di Confindustria Firenze -. Son sicuro potranno nascere startup innovative, ma intanto già oggi sono nati nuovi prodotti e nuovi strumenti, ma soprattutto giovani ragazze e ragazzi con la voglia di fare impresa”.

“Artes Lab APS, grazie al sostegno e al contributo di Fondazione CR Firenze e di Confindustria Firenze, promuove il percorso di educazione imprenditoriale etica EYE nella Città di Firenze – dice il presidente Andrea Bertolini – perché crede fortemente nella capacità da parte dei giovani di proporre idee innovative d’impresa come strumento di crescita e formazione personale e di servizio al bene comune dando valore al lavoro ben fatto”.

“La prima volta non si scorda mai e per le ragazze e i ragazzi pratesi la Giornata delle Idee di Impresa EYE è la prima volta in cui hanno l’opportunità di presentare una propria idea innovativa d’impresa davanti a imprenditori ed istituzioni. - sottolinea il direttore di EYE Luca Taddei - È un vero e proprio contest di startup che ogni anno sorprende e che ha portato dal 2012 alla nascita di percorsi imprenditoriali da parte dei giovanissimi protagonisti a Firenze, in Toscana ed in Europa. Quindi ragazze e ragazzi oggi che possono diventare imprenditori domani!”.





