Il Movimento 5 stelle regionale annuncia un tavolo permanente sulla strategia Rifiuti Zero

Il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo ha aperto i lavori portando i saluti dell’istituzione, seguito da un intervento in video di Sergio Costa, Vice presidente della Camera già ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tra i relatori, oltre a Irene Galletti e Silvia Noferi, consigliere regionali del Movimento 5 Stelle, sono intervenuti: Rossano Ercolini Presidente di Zero Waste Europe, che ha affrontato il tema della Strategia Rifiuti Zero applicata in Toscana; Stefano Seghetti del Coordinamento provinciale Rifiuti Zero di Livorno, che ha illustrato al pubblico l’importanza di ridurre alla fonte i rifiuti da imballaggio e dei centri per la riparazione e riuso; Laura Lo Presti del Centro di Ricerca Rifiuti Zero e collaboratrice di Zero Waste Italy, la quale ha parlato delle città Zero Waste e l’alleanza di comuni e comunità per il raggiungimento dell’obiettivo.



“Grazie alla Strategia Zero Waste” chiariscono Irene Galletti e Silvia Noferi, consigliere regionali del Movimento 5 Stelle “è possibile ridurre al minimo la produzione di rifiuti, trasformandoli da problema a risorsa. L’evento di oggi” spiegano le consigliere “è stato funzionale per comprendere l’attuale situazione nella nostra regione, nonché le nuove tecnologie e normative che ci possono condurre verso una Toscana virtuosa nel trattamento dei rifiuti nella pratica, e non solo a livello di dichiarazioni politiche.”



“Questo ambizioso ma realistico obiettivo è pertanto quello che ci poniamo come forza politica responsabile in Consiglio Regionale, nell’ottica di dare un preciso indirizzo al nuovo Piano Regionale dei Rifiuti che verrà. Per farlo” annunciano Irene Galletti e Silvia Noferi “sarà fondamentale l’esperienza di Alberto Bencistà, già assessore regionale all’Agricoltura e attivo nel M5S del Chianti fiorentino, e di Laura Lo Presti di Zero Waste Italy, che guideranno un tavolo permanente sul tema, coordinando il lavoro di esperti e politici verso una Toscana a RIfiuti Zero. Sarà un luogo di confronto e di sintesi” concludono le consigliere ”aperto a tutti coloro che desiderano contribuire.”

Fonte: MoVimento 5 Stelle Toscana