Il sindaco nelle frazioni di Barberino Tavarnelle con l'ufficio mobile

L’ufficio mobile del sindaco David Baroncelli continua a viaggiare di frazione in frazione per incontrare i cittadini nei territori di residenza. Il primo cittadino sarà presente tutti i primi sabati del mese negli spazi pubblici distribuiti sul territorio per dare la possibilità alle famiglie di esporre richieste, confrontarsi su temi specifici, proporre idee e suggerimenti senza richiedere un appuntamento, a due passi da casa.

In particolare il sindaco David Baroncelli riceverà i cittadini tutti i primi sabati del mese dalle ore 9 alle ore 10 nella struttura polivalente “Don Cuba” di Sambuca in Val di Pesa, dalle ore 10.15 alle ore 11.15 a Palazzo Malaspina a San Donato in Poggio, dalle ore 11.30 alle ore 12.30 presso il Consiglio di Frazione di Marcialla. Gli incontri proseguiranno il pomeriggio negli spazi del locale ex Bird a Vico d’Elsa, dalle ore 14.15 alle 15.15 e alla chiesa della Compagnia di Linari, nel borgo di Linari, dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

“Conoscere le esigenze – dichiara il sindaco Baroncelli - di chi vive e lavora nel nostro territorio ci permette di attuare un miglior percorso di confronto e valutare le azioni da mettere in campo per rispondere con puntualità ai bisogni che esprime la nostra comunità”. L’obiettivo del servizio a tu per tu con il sindaco è anche quello di supportare i cittadini e le persone anziane impossibilitate a raggiungere le sedi dei palazzi comunali. “Il rapporto diretto con i cittadini stimola una partecipazione attiva – aggiunge il sindaco – utile a costruire un percorso di condivisione, valorizzazione e sviluppo di ogni singola area del nostro territorio”. Dal mese di settembre riprenderà poi il ciclo di assemblee serali con la partecipazione della giunta comunale nelle frazioni del territorio.

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 055 8052324-245, urp@barberinotavarnelle.it.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino