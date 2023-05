Ingegneri volontari nel Mugello per controllare le 200 frane

Undici ingegneri dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze stanno lavorando a titolo gratuito per effettuare la mappatura e la mitigazione degli oltre 200 eventi franosi che si sono verificati nei comuni dell'alto Mugello. Il maltempo che negli ultimi giorni si è ripercosso sulla zona ha infatti provocato numerose frane, che stanno provocando danni ingenti.

Gli ingegneri della commissione territoriale Mugello dell’Ordine operano insieme ad altri quattro ingegneri della Commissione della Protezione Civile. Il loro intervento si affianca a quello dei tecnici comunali di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi, e a quello dei geologi e i geometri presenti sul campo. I lavori sono incominciati lo scorso martedì e proseguiranno per tutta la prossima settimana: le squadre, composte da 2 o più ingegneri, compilano delle schede di indagine così da indirizzare gli interventi in corso di esecuzione.

“Abbiamo deciso di intervenire con tempestività in aiuto dei comuni più colpiti del Mugello per dare una mano e limitare i danni - dice Marco Moricci, coordinatore della Commissione territoriale Mugello dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze -. In soli tre giorni abbiamo raccolto le disponibilità degli ingegneri, il cui lavoro proseguirà certamente anche per tutta la prossima settimana, e poi finché ce ne sarà bisogno”

Fonte: Ordine degli Ingegneri di Firenze