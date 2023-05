La consigliera del ministro Valditara in visita nell'Empolese Valdelsa

Ieri la consigliera del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, Valeria Alessandrini, è giunta a Empoli per incontrare i sindaci dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, in particolare Brenda Barnini (Empoli) e Simona Rossetti (Cerreto Guidi, con delega alla scuola nell'Unione), oltre ad assessori e dirigenti scolastici di zona. Presente anche Tiziana Bianconi, docente. "Una grande rete sul territorio, con tanti argomenti trattati e messi sul tavolo. Una nuova grande opportunità di ascolto: recepire le istanze degli attori del mondo della formazione è l'obiettivo principale della mia attività di consigliere del ministro. Un percorso che non si ferma e che prosegue lungo la strada dell'ascolto e della presenza accanto a chi la formazione la vive tutti i giorni", ha commentato Alessandrini.