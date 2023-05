Un abbraccio di solidarietà a distanza per l'Emilia Romagna. Sabato 27 e domenica 28 maggio, al Circolo Arci la Perla di Montecalvoli, si terrà una raccolta di fondi per le popolazioni della Romagna colpite dalle inondazioni. Inoltre il Circolo destinerà parte del ricavato delle cene di sabato e domenica come proprio contributo per l'emergenza in corso.