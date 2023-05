Marcia a Barbiana, ci saranno anche Giani, Nardini, Mazzeo e Spinelli

La XXII edizione della Marcia a Barbiana si terrà domani, sabato 27 maggio, a Vicchio. Il patrocinio dell’evento, inserito nell’ambito del Centenario della nascita di don Milani, è di Anci, Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze e Unione Comuni Mugello. L'organizzazione è curata dal Comune di Vicchio con l'Istituzione culturale Don Milani, la Fondazione don Milani, l'Associazione Gruppo don Milani di Calenzano, promotori del Comitato nazionale per il Centenario.

Domani, alle celebrazioni dei cento anni della nascita di Don Milan, ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per la Regione interverranno il presidente Eugenio Giani, l’’assessora alla cultura della Memoria Alessandra Nardini e quella al welfare Serena Spinelli.

Anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo parteciperà, in rappresentanza di tutta l’Assemblea legislativa, alla XXII edizione della Marcia di Barbiana.

L’evento ha come tema un passo della ‘Lettera ai cappellani militari’ del sacerdote: “Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri”.









Tutte le notizie di Vicchio



<< Indietro