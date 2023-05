Nasce la seconda squadra della Savino Del Bene Volley

Savino Del Bene Volley non si ferma e allarga ancora il proprio progetto sportivo. Per la stagione 2023-2024 svilupperà infatti una seconda squadra che prenderà parte al campionato nazionale di Serie B2.

Il nuovo progetto, interamente gestito e sviluppato dalla nostra società, completerà la struttura sportiva della Savino Del Bene Volley, andando ad ampliare l'offerta per le giovani atlete che termineranno il percorso giovanile e fornendo un valido supporto alla squadra di Serie A1, con la quale le giovani atlete si alleneranno condividendo strutture e metodologie.

Nelle prossime settimane sarà presentato lo staff tecnico che curerà la preparazione della squadra.

Le dichiarazioni del Direttore Sportivo Francesco Paoletti

“In un momento in cui aleggia una grande incertezza sul volley giovanile, a causa delle modifiche regolamentari che lo riguardano, abbiamo ritenuto opportuno come società rilanciare ulteriormente il nostro progetto sportivo creando una seconda squadra che sia una chiara espressione del territorio. Una formazione con vocazione spiccatamente giovanile che darà una ulteriore opportunità alle nostre tante atlete che ogni anno terminano per limiti di età il percorso giovanile. Nelle prossime settimane, in concerto col nuovo allenatore, lavoreremo per allestire un roster competitivo che possa crescere nel corso della stagione e ben figurare.”

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa