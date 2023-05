Compie 100 anni Nilva Paoli, tanti auguri all'ex maestra elementare

Ha compiuto quest'oggi 100 anni la signora Nilva Paoli. Il piccolo borgo di Palaia festeggia la sua ex insegnante nel capoluogo. Alla festa in famiglia ha partecipato anche il sindaco Marco Gherardini. La signora Nilva è molto conosciuta perché ha svolto per decenni il mestiere di maestra elementare in varie scuole del comune, specialmente a Palaia. E oltre all'affetto dei suoi cari c'è anche quello di tutti i suoi ex alunni, che quest'oggi l'hanno omaggiata per l'importante traguardo raggiunto.