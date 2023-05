Nuovo medico di famiglia per le frazioni montane di Pistoia

Nelle frazioni montane arriva un nuovo Medico di Famiglia. E' il dottor Gianluca Di Lazzaro Giraldi che prenderà servizio dal primo giugno.

Il medico, che ha già firmato il contratto con l'Azienda Sanitaria a seguito di bando, andrà a sostituire il dottor Giorgio Fondrini che ha lasciato volontariamente l'incarico.

Il servizio di continuità assistenziale territoriale prosegue, quindi, regolarmente: gli assistiti non devono avviare alcuna procedura per il cambio del nuovo medico di famiglia in quanto saranno automaticamente assegnati al dottor Di Lazzaro.

Viene dunque garantita l'assistenza primaria nelle frazioni montane anche con l'apertura degli ambulatori a Pracchia, Orsigna, Cireglio e le Piastre.

Fonte: Asl Toscana Centro