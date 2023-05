Persona in stato di agitazione alla Coop: intervengono la municipale e la polizia

Alcuni agenti della Polizia Municipale del Comando di Empoli sono intervenuti nella tarda serata di venerdì 26 maggio 2023, su segnalazione di cittadini e del 118 che si trovava già sul posto, in soccorso di una persona, 51 anni, in stato di agitazione che stava importunando la clientela nell’area esterna della Coop di via Masini.



In supporto agli agenti della Municipale è arrivata anche una volante della Polizia di Stato e dopo i primi accertamenti e averlo calmato, il personale paramedico del 118 lo ha accompagnato in ospedale