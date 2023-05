Premio Professionalità Rotary San Miniato a Infissi Senesi, attivi da 60 anni

Il Premio alla Professionalità del Rotary Club San Miniato ha raggiunto quest’anno la XXIII edizione .

In una bellissima serata molto partecipata e carica di grandi significati, il Presidente del Club Sanminiatese, Chiara Rossi, alla presenza del rappresentante del Governatore del Distretto Rotary 2071 Umberto Grieco, l’ha consegnato a Infissi Senesi S.n.c. di Senesi Bruno & C. che da oltre sessanta anni, attraverso tre generazioni familiari, esercita l’attività di Falegnameria specializzata in particolare negli Infissi e nei Serramenti, ma anche nei mobili di arredo.

Un’azienda che è un vero orgoglio non solo del nostro territorio, ma anche della nostra bella e creativa Italia in quanto è riuscita a far sposare la tradizione del mestiere di falegname con la più grande innovazione tecnologica che pur aiutando l’uomo nelle lavorazioni più faticose, non lo sostituisce perché richiede un maggior uso di attenzione e dell’intelligenza creativa visto che i costosissimi macchinari di ultima generazione permettono di fare cose non solo prima impossibili, ma impensabili.

Questo è l’andare avanti con passione, determinazione e costanza nonostante momenti difficili, come una vela dispiegata al vento della curiosità e della laboriosità che porta speranza.

Sentir parlare Franco Senesi, il fondatore della prima bottega di falegname, che sin da bambino si divertiva ad “imbullettare i pezzi di legno” per farne i suoi primi giocattoli è stato emozionante. Lo stesso per la carica sempre presente di suo fratello Bruno, dei loro figli e della giovane nipote Martina che hanno ripercorso questa bellissima avventura lavorativa ed umana, che ci fa comprendere come sia vero che oggi “Sopravviveranno quelle aziende capaci di fare scelte non solo in vista dei profitti, ma anche del bene di chi ci lavora, dei clienti, della comunità civile e dell’ambiente”. (“La ricchezza del bene” - Safiria Leccese ).

La famiglia Senesi con i suoi collaboratori l’ha fatto ed è per questo che sta ottenendo i meritati risultati e riconoscimenti.

Il PREMIO alla PROFESSIONALITA’

Istituito allo scopo di dare pubblico riconoscimento alle persone che per il loro impegno e la loro attività costituiscono un vero esempio di professionalità al servizio della Società Civile .

Il PREMIO alla PROFESSIONALITA’ del Rotary Club di San Miniato ha, infatti, come punto di riferimento il cambiamento e la crescita della Società civile a misura d’Uomo, con tutti i suoi ideali e valori universali, fondamentali e positivi.

Il Premio ha, quindi, in se un grande significato etico-sociale e vuole stimolare ed incoraggiare, specialmente nei giovani, l’entusiasmo, la voglia di fare bene, l’attaccamento al lavoro, la professionalità e l’osservanza di elevati livelli di condotta professionale.

Viene assegnato ogni anno ad un imprenditore, ad un artigiano, ad un commerciante, ad un professionista, ad un’artista, ad un insegnante, ad un dipendente pubblico o privato, ad un’Associazione, Ente, Azienda, Fondazione, Istituto o a qualunque altra persona o soggetto che si sia particolarmente distinto per la qualità della propria attività, nella quale sia un maestro, e per l’impegno in essa profuso, per l’originalità o il successo di un’idea, per lo spiccato senso di solidarietà verso i bisognosi e per uno stile di vita professionale e privato caratterizzato dal rispetto dei più elevati principi etici al fine di migliorare la qualità della vita nella propria Comunità.

ALBO D’ORO

1) 2000-2001 = Giustino Segamiglia (Liutaio)

2) 2001-2002 = Simone De Castro (Pasticcere)

3) 2002-2003 = Claudio Calvani (Fotografo naturalista)

4) 2003-2004 = Filippo Tincolini (Scultore)

5) 2004-2005 = Radio Quattro (Emittente radiofonica) + a Romolo Bolognesi fondatore un attestato di merito.

6) 2005-2006 = Francesco Annessi (Frantoiano)

7) 2006-2007 = Ottaviano Tenerani (Clavicembalista)

8) 2007-2008 = Sergio Falaschi (Macelleria d’Autore)

9) 2008–2009 = Graziano Salvadori (Cabarettista)

10) 2009-2010= Giovanna e Renzo Palagini (Ortolani)

11) 2010-2011 = Gabriele e Giuliano Mannucci (imprenditori parchettificio).

12) 2011-2012 Umberto Estratti (Maestro maniscalco)

13) 2012 – 2013 Loredano Arzilli (Impiegato)

14) 2013-2014 Mauro Gori (Artigiano)

15) 2014-2015 Azzurra Gronchi (Designer)

16) 2015-2016 Paolo Gazzarrini (Ricercatore del gusto)

17) 2016-2017 Lelio Gorini (Orologiaio)

18) 2017-2018 Mirella Guerrieri (Ostetrica)

19) 2018-2019 Luigi Daccordi (Costruttore di biciclette)

20) 2019-2020 Prof.ssa Laura Baldini (Insegnante)

21) 2020-2021 Dott.Delio Fiordispina (Direttore di Rsa) e Dott.ssa Michela Franceschini (Direttore Rsd-IR Casa Verde della Fondazione Stella Maris )

22) 2021 – 2022 MAZZONI Studio di interni

23) 2022 – 2023 Infissi Senesi Snc di Senesi Bruno & C. - Falegnameria

Fonte: Rotary Club San Miniato