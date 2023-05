Puliamo Cortenuova: iniziativa ecologica nella frazione

Sabato 27 maggio, alle ore 14.30, si terrà un'iniziativa ecologica nella frazione di Cortenuova a Empoli, dall'accumulo di rifiuti. L'evento, chiamato 'Puliamo Cortenuova', ha come obiettivo la raccolta dei rifiuti nel territorio della frazione, e coinvolge residenti e non.

Il ritrovo per l'iniziativa è fissato al circolo di Cortenuova. I partecipanti sono invitati a portare con sé guanti, sacchi della spazzatura e pinze per raccogliere i rifiuti in modo sicuro ed efficace.

'Puliamo Cortenuova' nasce dalla consapevolezza che la pulizia dell'ambiente è un compito di responsabilità collettiva, e intende sensibilizzare i cittadini sulla necessità di adottare comportamenti consapevoli e di promuovere l'educazione ambientale.