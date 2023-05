Raccolta di rifiuti sulla Montagna Pistoiese, ecco 'Thrashed Abetone'

E' in programma domenica prossima 28 maggio 2023, dalle 9 alle 18, la quarta edizione della manifestazione Thrashed Abetone – Montagna Pistoiese, la raccolta di piccoli rifiuti abbandonati nel bosco e lungo i sentieri. Quest’anno, i volontari saranno più di trecento. Il lavoro di pulizia verrà effettuato su un territorio molto vasto con tante postazioni di raccolta dislocate sull’intero territorio della Montagna Pistoiese: dall’Abetone e dalla Valle del Sestaione fino a Torri, nel comune di Sambuca Pistoiese, e a Medicina in Valleriana, nel Comune di Pescia; i gruppi di volontari saranno poi in azione a Pianosinatico, Cutigliano, Calamecca, Crespole, San Marcello P.se, Gavinana, Bardalone, Campo Tizzoro, Maresca, Pontepetri e Spedaletto. L’anteprima di Thrashed Abetone Montagna Pistoiese 2023, che si sarebbe dovuta tenere a Prataccio, domenica 21 maggio, è stata rimandata a giugno causa maltempo. Un Thrashed senza limiti, espande i suoi confini e il bacino di collaboratori arrivando, quest’anno, anche a Sambuca Pistoiese e a Medicina. Insomma, una rete sempre più vasta e sempre più salda, dove a rimanere intrappolati saranno gli spiacevoli ricordi abbandonati dai più maleducati nelle bellissime foreste che abitano la nostra amata montagna. Thrashed è instancabile e persevera, anche in questa quarta edizione, nella sua filosofia di ripulire il mondo e, mentre effettivamente rimuove l’immondizia da viuzze, sentieri e boschi, moralmente diffonde pensieri e motivazioni positive e luminose rivolte sia all’educazione civica, che vede il rispetto dell’ambiente come primo obiettivo, sia alla diffusione di gesti, stili di vita e di pensiero che, se attuati in comunità, regalerebbero sicuramente un mondo migliore. Il motto di quest’anno parla chiaro: saremo il cambiamento che vogliamo!, come insegna Gandhi. I ragazzi Thrashed con la loro voglia di fare ci insegnano che ognuno di noi deve essere per primo colui che mette in pratica quei bei gesti che tanto ammiriamo e che tanto speriamo di vedere attuare da tutti, ma ognuno di noi è quel tutti! Allora partiamo per primi a cambiare questo mondo ormai così trascurato dagli esseri umani.

COME PARTECIPARE - Tutti possono partecipare gratuitamente alle attività di raccolta (anche i bambini accompagnati dai genitori). Non è necessario iscriversi, basta recarsi direttamente in uno dei punti di ritrovo per avere tutte le informazioni e per ritirare gratuitamente sacchetti e guanti. Durante i momenti di raccolta verranno proposte alcune attività ludiche per i bambini e per i ragazzi, per sensibilizzarli alla cura e all’attenzione per il territorio in modo divertente.

Fonte: Ufficio Stampa