Rete delle Cooperative Associate, raccolta fondi per l'Emilia Romagna

Presso i punti vendita delle Cooperative della Rete delle Cooperative Associate di Greve, San Polo e Panzano in Chianti, Mercatale Val di Pesa, San Donato in Poggio, Barberino Valdelsa, Montespertoli, Staggia Senese, Cerreto Guidi e Vinci troverete un carrello per raccogliere prodotti di prima necessità per le popolazioni della Romagna. Saranno consegnate alla Misericordia di Forlì per il tramite dell’Associazione Amici di Don Carlo Zaccaro.

Servono generi alimentari non deperibili, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale, prodotti per la pulizia degli ambienti.

Le Cooperative locali aderenti alla rete si sono mobilitate per aiutare in maniera concreta chi sta aiutando le popolazioni della Romagna. Facciamo un appello a tutti i soci e clienti per raccogliere il più possibile. Una donazione in beni di largo consumo sarà poi aggiunta da ciascuna Cooperativa.