Scatta alle Cascine, raccolti 10mila euro per il Banco Alimentare

Alimentiamo speranze: il valore del cibo e Oasi verdi di città e borghi: questi i temi del concorso fotografico benefico che ha avuto il suo epilogo con la premiazione in Palazzo Vecchio nella Sala d’Arme alla presenza dell’Assessore Sara Funaro, del presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e di numerosi rappresentanti della società civile.

La manifestazione organizzata dal Comitato Scatta alle Cascine, composto quest’anno da ventidue Club Leo e Lions della Toscana in partnership col Banco Alimentare, ha prodotto un ricavato netto di quasi 10mila euro che saranno devoluti principalmente al Banco Alimentare per l’acquisto di un muletto da utilizzare nella sede fiorentina per lo spostamento dei prodotti alimentari.

I premiati sono stati Enrico Scarlatti, Elisa Crestani, Valerio Meconcelli, Antonella Tomassi, Sabina Bernacchini e Pierfrancesco Baroni. Da oggi fino al 4 giugno tutte le fotografie saranno esposte a Villa Vogel nella sala Bucarelli.

“Vogliamo fare un grande ringraziamento ai Club Leo e Lions della Toscana per la rinnovata fiducia e stima verso la nostra opera – ha commentato il presidente del Banco Alimentare della Toscana, Leonardo Berni -. La collaborazione con tanti soggetti del nostro territorio ci rende amici e compagni di tutti, soprattutto ci accomuna nella condivisione coi nostri fratelli in difficoltà”.