Si imbarca per la Sardegna con 11 kg di cocaina nascosti sotto il sedile delle bimbe

Da un'auto che si stava imbarcando per la Sardegna su un traghetto al porto di Livorno la guardia di finanza, con l'aiuto dei due labrador antidroga Jambo e Brook, ha scoperto che sotto il sedile dove erano poste due bambine erano nascosti 11 kg di cocaina divisi in panetti. Lo stupefacente avrebbe fruttato, al dettaglio (per diverse decine di migliaia di dosi), oltre 3 milioni di euro.Il capofamiglia, un 40enne straniero, è stato arrestato per traffico di droga e trasferito in carcere. Dall’inizio dell’anno sale a 300 kg. il complessivo stupefacente sequestrato dalla Guardia di Finanza di Livorno, con 16 persone tratte in arresto.